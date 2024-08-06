Минобороны рассказало об экипаже танка, полностью состоящего из родственников

«Один из экипажей танка полностью состоит из близких родственников — наводчик и механик-водитель являются братьями, командир боевой машины — их родной дядя. Все приехали в зону СВО из Забайкалья добровольно, подписав контракты о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ», — сообщили в оборонном ведомстве.
Механик-водитель боевой машины с позывным Тоби рассказал, что их вдохновила судьба прадеда. «Подписали контракт, решили, так как прадед воевал на танке, то пошли в танковую роту, отучились и приехали сюда. Через какое-то время дядя отучился на командира танка и тоже приехал», — рассказал он.
По словам бойцов, в семье есть также старший брат, который служит в зоне СВО номером расчета реактивной системы залпового огня «Град». «Пережили мы [с экипажем] почти все. Отрабатывали по нам, и от FPV-дронов как могли убегали. Один раз только FPV-дрон нас догнал, я домой уезжал по ранению, и обратно приехал», — отметил командир танка с позывным Токио.
Военнослужащий подчеркнул, что работа идет достаточно интенсивно. «Каждый вечер выезжаем, отрабатываем. Продвигаемся достаточно быстро, не успеваем новую позицию найти — два-три дня и надо новую искать, так как танк не достает, бьем на максимальную», — сказал танкист.
В Минобороны РФ подчеркнули, что экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Восток» из Забайкалья успешно действуют на угледарском участке, работают с закрытых огневых позиций, оказывая огневую поддержку продвигающимся вперед штурмовым подразделениям.