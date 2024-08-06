Минобороны рассказало об экипаже танка, полностью состоящего из родственников

По словам бойцов, в семье есть также старший брат, который служит в зоне СВО номером расчета реактивной системы залпового огня «Град». «Пережили мы [с экипажем] почти все. Отрабатывали по нам, и от FPV-дронов как могли убегали. Один раз только FPV-дрон нас догнал, я домой уезжал по ранению, и обратно приехал», — отметил командир танка с позывным Токио.