Операторы БПЛА довели сдавшегося солдата ВСУ до позиций ВС России

«После сброса в блиндаж боеприпаса солдат ВСУ получил легкую контузию, был обескуражен и принял решение сложить оружие, выйдя с поднятыми вверх руками. Обращаясь к оператору российского квадрокоптера не делать повторный сброс боеприпаса на него, противник сдался в плен. Впоследствии под контролем расчета БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ украинский пленный был направлен в сторону передовых позиций крымских десантников, где его приняли наши подразделения закрепления», — говорится в сообщении.