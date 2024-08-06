Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы БПЛА довели сдавшегося солдата ВСУ до позиций ВС России

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ в районе населенного Вербовое на запорожском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Как пояснили в Минобороны, операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже одного из опорных пунктов военнослужащего ВСУ, который пытался укрыться от артиллерии и ударных беспилотников.

«После сброса в блиндаж боеприпаса солдат ВСУ получил легкую контузию, был обескуражен и принял решение сложить оружие, выйдя с поднятыми вверх руками. Обращаясь к оператору российского квадрокоптера не делать повторный сброс боеприпаса на него, противник сдался в плен. Впоследствии под контролем расчета БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ украинский пленный был направлен в сторону передовых позиций крымских десантников, где его приняли наши подразделения закрепления», — говорится в сообщении.