Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшую жительницу Красноярского края и ее сына нашли закопанными в лесу

В лесу Иланского района Красноярского края на глубине двух метров найдены тела 50-летней женщины и десятилетнего мальчика, пропавших в конце весны.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

С заявлением об исчезновении женщины и ребенка обратился в правоохранительные органы ее старший сын. По его словам, мать и брат перестали выходить на связь. Тогда же, в разгаре лета, полиция начала расследование, проинформировали в региональном главке МВД.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что к исчезновению может иметь отношение 29-летний сожитель пропавшей. Сыщики выяснили, что мужчина и мальчик нередко ссорились. Во время одного из конфликтов отчим несколько раз сильно ударил пасынка. Мальчик умер несколько дней спустя.

Убийца попросил помощи знакомого, чтобы спрятать тело. Опасаясь, что мама мальчика сообщит о случившемся в полицию, злоумышленники задушили женщину, после чего отвезли оба тела в лес и закопали.

Подозреваемые задержаны. Один из них показал, где зарыты останки. Вчера правоохранители нашли их на глубине двух метров. Расследование, начатое уголовным розыском полиции, продолжают сотрудники СК.

СК