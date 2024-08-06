Пропавшую жительницу Красноярского края и ее сына нашли закопанными в лесу

С заявлением об исчезновении женщины и ребенка обратился в правоохранительные органы ее старший сын. По его словам, мать и брат перестали выходить на связь. Тогда же, в разгаре лета, полиция начала расследование, проинформировали в региональном главке МВД.
Сотрудники уголовного розыска предположили, что к исчезновению может иметь отношение 29-летний сожитель пропавшей. Сыщики выяснили, что мужчина и мальчик нередко ссорились. Во время одного из конфликтов отчим несколько раз сильно ударил пасынка. Мальчик умер несколько дней спустя.
Убийца попросил помощи знакомого, чтобы спрятать тело. Опасаясь, что мама мальчика сообщит о случившемся в полицию, злоумышленники задушили женщину, после чего отвезли оба тела в лес и закопали.
Подозреваемые задержаны. Один из них показал, где зарыты останки. Вчера правоохранители нашли их на глубине двух метров. Расследование, начатое уголовным розыском полиции, продолжают сотрудники СК.