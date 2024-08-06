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В Бодайбо 17-летняя девушка погибла в лобовом столкновении с «Ниссаном»

25-летний водитель «Ниссана Лаурель» влетел в японскую иномарку.

Источник: Комсомольская правда

Серьезная авария с летальным исходом произошла в Бодайбо. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области 5 августа около 22:15 машина марки «Ниссан Лаурель» под управлением 25-летнего водителя вытекла на встречу, где влетел в иномарку «Тойота».

— В результате ДТП от полученных ранений погибла 17-летняя пассажирка «Тойота», находившаяся на переднем сиденье седана без применения ремня безопасности. Также медицинская помощь понадобилась еще троим пассажирам, — поделились в ведомстве.

За рулем японской иномарки была 19-летняя жительница Бодайбо ей тоже потребовалась помощь. Полицейские организовали проверку, а районный СК инициировал уголовное дело. Прокуратурой были поставлены на контроль результаты проверки и ход расследования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре перекроют движение по переулку Западный. Такие меры связаны с работами на теплотрассе.