В Бодайбо 17-летняя девушка погибла в лобовом столкновении с «Ниссаном»

Серьезная авария с летальным исходом произошла в Бодайбо. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области 5 августа около 22:15 машина марки «Ниссан Лаурель» под управлением 25-летнего водителя вытекла на встречу, где влетел в иномарку «Тойота».