Двоих иркутян будут судить за татуировки

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, 36 и 46 — летний мужчины уже привлекались за «публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Разница между ними в том, что один из них гордо носил «украшение» на предплечье, находясь в колонии, а другой — на свободе.
«В настоящий момент мужчины являются фигурантами уголовного дела по части 1 статьи 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, а также лишение свободы сроком до 4 лет», — говорят правоохранители.
Напомним, в мае текущего года в Ленинский райсуд Иркутска на рассмотрение поступило уголовное дело 43-летнего иркутянина, который «разрисовал» себя нацистскими татушками.