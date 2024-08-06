Двоих иркутян будут судить за татуировки

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, 36 и 46 — летний мужчины уже привлекались за «публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Разница между ними в том, что один из них гордо носил «украшение» на предплечье, находясь в колонии, а другой — на свободе.