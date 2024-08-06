В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Пассажиры спровоцировали давку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сотрудники уже урегулировали ситуацию, аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Во вторник в ряде СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация о том, что в Кольцово были «слышны хлопки», якобы после них один из пассажиров закричал о стрельбе, после этого началась паника и давка.
«Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», — заявил собеседник агентства.
Стрельбу на территории аэропорта в пресс-службе не подтвердили.