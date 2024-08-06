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Врио губернатора Курской области сообщил об уничтожении 11 БПЛА над регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Курской областью. Об этом 6 августа сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено еще 11 украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее этой ночью Смирнов сообщал об уничтожении трех БПЛА самолетного типа над регионом.

Вечером 5 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21:40 мск.

3 августа Смирнов сообщил об уничтожении шести украинских БПЛА в небе над Курской областью. Врио губернатора призвал местных жителей при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и не трогать.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.