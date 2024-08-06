Глава ЛНР Леонид Пасечник накануне сообщал, что ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.
«Во время воскресного украинского ракетного обстрела Луганска использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения — до 300 километров за счет увеличенного запаса твердого топлива в разгонном двигателе ракеты. Несмотря на высокую стоимость таких ракет, Киев использует их для ударов по гражданской инфраструктуре республики», — рассказал источник.
По его словам, несмотря на использование данной модификации этих ракет, они были сбиты на подлете к городу силами ПВО, а упавшие обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы.
Представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев заявил испанской газете Pais, что западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но «не дальше».