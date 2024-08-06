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ВСУ впервые обстреляли Луганск ракетами ATACMS, сообщил источник

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. ВСУ впервые для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска использовали дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, которые способны наносить удары на расстояние до 300 километров, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

Глава ЛНР Леонид Пасечник накануне сообщал, что ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

«Во время воскресного украинского ракетного обстрела Луганска использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения — до 300 километров за счет увеличенного запаса твердого топлива в разгонном двигателе ракеты. Несмотря на высокую стоимость таких ракет, Киев использует их для ударов по гражданской инфраструктуре республики», — рассказал источник.

По его словам, несмотря на использование данной модификации этих ракет, они были сбиты на подлете к городу силами ПВО, а упавшие обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы.

Источник уточнил, что уцелевшие части ракеты, а также навигационные платы уже изучаются специалистами для улучшения перехвата таких ракет силами ПВО.

Представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев заявил испанской газете Pais, что западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но «не дальше».