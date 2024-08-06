30 человек спаслись из горящего ресторана в Иркутском районе

В прошедшие сутки пожар на площади 35 квадратных метров удалось потушить в селе Хомутово Иркутского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, пламя разбушевалось в ресторане в переулке Пушкина. Когда пожарные приехали на место из заведения валил густой дым.