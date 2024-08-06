30 человек спаслись из горящего ресторана в Иркутском районе

В прошедшие сутки пожар на площади 35 квадратных метров удалось потушить в селе Хомутово Иркутского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, пламя разбушевалось в ресторане в переулке Пушкина. Когда пожарные приехали на место из заведения валил густой дым.
— Об этом пожаре сообщили очевидцы. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Открытое горение было потушено в считанные минуты. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие, — поделились в ведомстве.
Огонь разгорелся из-за аварийной работы сети. Для борьбы с пламенем привлекали 14 специалистов. Также 5 августа в Иркутской области МЧС выезжали на сообщения о горении многоквартирного жилого дома, постройки и мусора. По причине беспечного обращения огнем произошло два пожара, столько же из-за короткого замыкания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье потушили крупные пожары в Мамско-Чуйском районе. Борьба со стихией велась на площади более трех тысяч квадратных метров.