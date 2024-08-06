В приморском Дальнереченске прорвало дамбу

Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил выговор и пригрозил увольнением зампреду правительства края Ленару Нуриеву и руководителю агентства гидротехнических сооружений, мелиорации и гидрологии Сергей Троякову. По словам главы региона, «спецтехника для укрепления дамбы на Мясокомбинате должна была прибыть в Дальнереченск в субботу», а прибудет только во вторник, 6 августа, «из-за халатного отношения к задаче чиновников».