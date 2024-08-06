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В приморском Дальнереченске прорвало дамбу

В районе микрорайона Мясокомбинат города Дальнереченск с населением 25 тыс. жителей прорвало дамбу. Как сообщил «Ъ» представитель министерства по делам ГОЧС Приморья, прорыв дамбы произошел в ночь на вторник, 6 августа. Не исключена эвакуация населения.

Источник: РИА "Новости"

«Поток воды слабый, пострадавших нет. Спасатели рекомендуют местным жителям эвакуацию, но каждый решает сам», — сказал представитель ведомства, добавив, что угрозы населению пока нет, поскольку уровень воды на территориях города невысокий.

В районе инцидента работают 22 спасателя, 5 единиц плавсредств, 7 единиц техники. В Дальнереченске в здании местной школы № 2 подготовлен пункт временного размещения пострадавших от паводка.

«На местных водоемах продолжает подниматься уровень воды, происходит переувлажнение почвы, прогнозируются подтопления низменных территорий, участков дорог и сельхозугодий», — говорится в сообщении краевого министерства по делам ГОЧС.

Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил выговор и пригрозил увольнением зампреду правительства края Ленару Нуриеву и руководителю агентства гидротехнических сооружений, мелиорации и гидрологии Сергей Троякову. По словам главы региона, «спецтехника для укрепления дамбы на Мясокомбинате должна была прибыть в Дальнереченск в субботу», а прибудет только во вторник, 6 августа, «из-за халатного отношения к задаче чиновников».

В Приморье в последние дни шли сильные дожди. По прогнозу Примгидромета, в ближайшие сутки ожидается подъем воды дождевого паводка на 14−39 см в среднем и нижнем течении рек Уссури, Большая Уссурка, Малиновка. В Дальнереченском районе «опасным» в Примгидромете назвали уровни воды в реках Малиновка, Уссури и Большая Уссурка.

МЧС