В Пермском крае экс-полицейская незаконно выдала паспорт РФ мигранту

Бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу незаконно выдала паспорт РФ мигранту. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.
По информации ведомства, в сентябре прошлого года сотрудница, исполняющая на тот момент обязанности начальника отдела, выдала женщине паспорт без каких-либо на то оснований. Факт противоправной деятельности выявлен следователями совместно с руководством УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю. За это ей назначено наказание в виде штрафа.
Ранее «Комсомолка» писала, что за первые шесть месяцев текущего года из Пермского края были выдворены 336 нелегально проживающих на территории региона иностранцев.