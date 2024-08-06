В Пермском крае экс-полицейская незаконно выдала паспорт РФ мигранту

По информации ведомства, в сентябре прошлого года сотрудница, исполняющая на тот момент обязанности начальника отдела, выдала женщине паспорт без каких-либо на то оснований. Факт противоправной деятельности выявлен следователями совместно с руководством УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю. За это ей назначено наказание в виде штрафа.