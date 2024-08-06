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В Пермском крае экс-полицейская незаконно выдала паспорт РФ мигранту

За это ей назначено наказание в виде штрафа.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу незаконно выдала паспорт РФ мигранту. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

По информации ведомства, в сентябре прошлого года сотрудница, исполняющая на тот момент обязанности начальника отдела, выдала женщине паспорт без каких-либо на то оснований. Факт противоправной деятельности выявлен следователями совместно с руководством УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю. За это ей назначено наказание в виде штрафа.

Ранее «Комсомолка» писала, что за первые шесть месяцев текущего года из Пермского края были выдворены 336 нелегально проживающих на территории региона иностранцев.