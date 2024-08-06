Трое детей и двое взрослых пострадали при обстреле ВСУ города Суджа Курской области

«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка», — написал он.
Врио губернатора также добавил, что за ночь силами противовоздушной обороны сбито уже 26 украинских беспилотников самолетного типа.
Ранее этой ночью Смирнов писал, что в небе над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, а до этого он заявлял об уничтожении трех БПЛА самолетного типа над регионом.
Этой же ночью средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Было сбито два реактивных беспилотника ВСУ.
Вечером 5 августа Минобороны РФ сообщало об уничтожении беспилотника над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21:40 мск.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.