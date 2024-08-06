Три человека погибли при взрыве газа на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Рабочие занимались демонтажом трубопровода в производственном здании.
Как сообщили в Следкоме по РБ, предварительно установлено, что 5 августа на территории производственного предприятия внутри здания при проведении работ по демонтажу старого трубопровода произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам».
Как сообщает агентство «Башинформ», работы проводила компания-субподрядчик «Рустех».
На место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами. Специалисты обследуют место происшествия. Будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка.