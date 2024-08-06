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Пассажирский автобус и три автомобиля столкнулись в Хабаровске

Массовую аварию устроил 74-летний водитель.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

6 августа в Хабаровске по вине 74-летнего водителя Nissan X-Trail столкнулись автобус и три автомобиля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Авария произошла в 9.10 на улице Воронежской, 163.

 — Водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail, не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем Toyota Ractis, который двигался в попутном направлении, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Nissan X-Trail продолжил движение по инерции и выехал на встречную полосу. Там автомобиль врезался в Toyota Prius и автобус «Нефаз», ехавший по маршруту № 125.

Виновник происшествия получил травмы, его доставили для обследования в больницу.