Нелегал пытался изнасиловать спящую на курорте в Приморье

Инциденты с мигрантами ещё больше накалили обстановку в крае. По мнению специалиста по межкультурным коммуникациям Виктории Корнеевой, в основном из Средней Азии едет молодёжь. Она не хочет адаптироваться к российскому менталитету и особенностям поведения в обществе. При этом многие из них приезжают в Россию, стремясь избежать проблем на своей родине.