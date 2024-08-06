Нелегал пытался изнасиловать спящую на курорте в Приморье

Во Владивостоке очередной иностранец попытался изнасиловать женщину на базе отдыха. Мужчину задержал по горячим следам муж потерпевшей. Стоит отметим, что инциденты с нелегалами в Приморье происходят всё чаще. Подробности в материале vl.aif.ru.
Нарушил половую неприкосновенность
Инцидент произошёл на базе отдыха «Орхидея» в бухте Лазурной. 25-летняя женщина спала в своём номере, когда в помещение проник мужчина. Он попытался закрыть ей рот и сорвать одежду.
Женщина проснулась и оказала сопротивление. На шум борьбы подоспел муж девушки. Он сумел скрутить нападавшего, который попытался скрыться. Его передали сотрудникам полиции.
Насильником оказался 29-летний Мыктырбек Сапаров. По сообщению пресс-службы регионального управления Следкома РФ, он находился в России незаконно.
По факту инцидента возбудили уголовное дело. Его расследуют по статье о нарушении половой неприкосновенности. Следователи вышли в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Сейчас проводится разбирательство, которое призвано установить всю картину произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
Кроме того, следственный комитет начал проверку в отношении самой базы отдыха. Следователи проводят доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Нелегал каждый четвёртый
За лето это уже как минимум второй случай, когда иностранцы пытаются изнасиловать россиянок в популярном курортном районе приморской столицы. 15 июля группа молодых напала на 21-летнюю сотрудницу местного кафе. Девушку насиловали несколько часов. К счастью, ей удалось выжить.
По горячим следам тогда удалось задержать всех насильников. Причём двоих из них пришлось снимать с самолёта — они пытались сбежать на родину в Узбекистан.
Всех пятерых задержали, они дожидаются решения своей участи в СИЗО.
Выяснилось, что все они находились в России незаконно. Следком также проводит проверку полицейских подразделений в сфере миграции. Следователи видят в действиях сотрудников, которые должны были контролировать незаконных мигрантов, признаки халатности.
В июле на Шаморе задержали 30 иностранцев в ходе профилактической операции «Курорт». Они находились в стране с нарушениями. Двоих задержанных ранее выдворяли из страны. Они должны были покинуть Россию по решению суда самостоятельно, но не сделали этого. Сейчас их выдворяют принудительно.
Полицейские проверки на Шаморе показали, что нелегально находится в стране каждый четвёртый мигрант.
Проблема набирает обороты
Инциденты с мигрантами ещё больше накалили обстановку в крае. По мнению специалиста по межкультурным коммуникациям Виктории Корнеевой, в основном из Средней Азии едет молодёжь. Она не хочет адаптироваться к российскому менталитету и особенностям поведения в обществе. При этом многие из них приезжают в Россию, стремясь избежать проблем на своей родине.
«Иногда это люди с судимостями, настоящие преступники. Они готовы существовать здесь в каком угодно формате, лишь бы не возвращаться туда», — подчёркивает она.
Кроме того, видя высокий уровень коррупции в России, они приходят к выводу о вседозволенности.
По словам политолога Александра Васильева, если не принять срочных мер для обуздания мигрантов, это может стать серьёзной точкой напряженности в российском обществе.