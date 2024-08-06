Владельцы скандального ТЦ «Парк» почти пять месяцев не платили аренду

На сайте Арбитражного суда появилось решение по иску департамента администрации города Омска к владельцам скандально известного ТЦ «Парк».
Напомним, в свое время ради строительства торгово-развлекательного центра в парке 30-летия ВЛКСМ были вырублены деревья. Начальный проект, под который выдавалось разрешение на стройку, отличался от конечного результата.
Как выяснилось из иска департамента к владельцам ТЦ, они пять месяцев, в период с 23.08.2023 по 15.01.2024, не платили арендную плату за землю — участок находится в муниципальной собственности.
Ответчиками по делу проходят совладельцы торгового центра. По 2\5 доли ТЦ принадлежит ООО "Азалия и индивидуальному предпринимателю Борису Павлову. 1\5 доли — ИП Ермохиной Л. Е.
Департамент имущественных отношений потребовал взыскать с них арендную плату, проценты и сумму неосновательного обогащения за использование земельного участка солидарно доле каждого.
В общей сложности владельцы ТЦ задолжали в бюджет 1, 5 млн рублей. Почему образовалась задолженность, ответчики в отзыве на иск не пояснили.
В итоге Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования администрации города в полном объеме.
По решению суда ООО «Азалия» и Борис Павлов должны выплатить по 579 380 рублей. Любовь Ермохина — 289 724 рубля.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Также недавно Арбитражный суд вынес определение о судьбе другого участка в парке 30-летия ВЛКСМ. Участок арендовало ООО «Кедр», там планировали построить очередной объект и вырубить деревья. Однако после разразившегося очередного скандала департамент имущественных отношений и «Кедр» заключили соглашение о расторжении договора аренды.
Ранее «КП-Омск» также писала о том, что еще два участка в парке, переданных «Кедру», требует вернуть Омску прокуратура. Соответствующий иск рассматривается в Арбитражном суде Омской области.