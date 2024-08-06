В затопленном Дальнереченске открыли пункт временного размещения

К слову, за день до того, как город стало топить, губернатор Приморского края Олег Кожемяко буквально «разнес» краевых чиновников за нерасторопность в доставке спецтехники в районы, куда пришла большая вода. Речь шла о машинах для укрепления той самой дамбы в Дальнереченске, в районе Мясокомбината. Прибыть по плану они должны были еще в субботу, а по факту появились на месте только во вторник, и то невовремя.