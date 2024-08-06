В затопленном Дальнереченске открыли пункт временного размещения

В Дальнереченске открыт пункт временного размещения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Начальник отдела ГОЧС Администрации Дальнереченска Александр Гуль вместе со спасателями и полицией проводит подомовой объезд граждан.
«Пункт временного размещения открыт в Дальнереченске во второй школе. Жители района Мясокомбината, при необходимости, могут обратиться за помощью по телефону 84235632319», — уточнили в правительстве.
Напомним, уровень воды в реке Малиновка продолжает подниматься, из-за угрозы затопления 50 домов в микрорайоне Мясокомбината власти призывают жителей к немедленной эвакуации. Ранее в сети появилась информация о прорыве дамбы, но чуть позже местная администрация дала развернутый комментарий.
К слову, за день до того, как город стало топить, губернатор Приморского края Олег Кожемяко буквально «разнес» краевых чиновников за нерасторопность в доставке спецтехники в районы, куда пришла большая вода. Речь шла о машинах для укрепления той самой дамбы в Дальнереченске, в районе Мясокомбината. Прибыть по плану они должны были еще в субботу, а по факту появились на месте только во вторник, и то невовремя.
Ранее стало известно, что в регион прибыли дополнительные силы спасателей и пожарные, в том числе 15 сотрудников МЧС из Владивостока с плавсредствами и передвижными насосными станциями. В работах задействованы также два экскаватора, погрузчик и самосвалы.