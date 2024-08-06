На Туапсинском НПЗ включат сирены

На объекте включат электрические сирены, голосовое оповещение по громкой связи предупредит гостей и жителей города о проведении проверки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.
«08 августа 2024 года в 10:00 будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения ООО “РН-Туапсинский НПЗ”, — говорится в сообщении.
Ранее «Новая Кубань» писала, что в Новороссийске проведут учения по отражению БЭКов и БПЛА. Тренировки пройдут 6 августа в дневное и вечернее время. Российские военные будут практиковаться в стрельбе из артиллерийской установки с молов Военной гавани.