На Туапсинском НПЗ включат сирены

Ранее «Новая Кубань» писала, что в Новороссийске проведут учения по отражению БЭКов и БПЛА. Тренировки пройдут 6 августа в дневное и вечернее время. Российские военные будут практиковаться в стрельбе из артиллерийской установки с молов Военной гавани.