28-летняя тренер по фитнесу умерла от редкой болезни под Волгоградом

В прошлом году 28-летняя поклонница здорового образа жизни и тренер по фитнесу начала неожиданно быстро худеть. Летом 2024 года ее состояние стало ухудшаться, а вес стремительно падал. Накануне она скончалась.
На ситуацию даже обратил внимание Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку работы медиков, слишком долго определявших диагноз.
Как сообщили «Волгоградской правде.ру» родственники девушки, Виктория заболела год назад, но по врачам активно стала ходить только в последние полгода.
«Диагноз мы бы не хотели оглашать, — поделилась мама волжанки. — На данный момент у меня претензий к врачам нет».
В облздраве уточнили, что девушка проходила лечение в больнице имени Фишера. Ранее в это медучреждение она не обращалась. Медики поставили диагноз согласно данным лабораторных и диагностических исследований. Ее здоровьем занимались квалифицированные врачи в соответствии с порядками, стандартами и клиническими рекомендациями в полном объеме по программе ОМС.
«Тяжесть состояния и прогрессивное ухудшение обусловлены тяжестью течения заболевания, — пояснили специалистиы. — Несмотря на оказанную помощь, пациентка скончалась».