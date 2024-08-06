28-летняя тренер по фитнесу умерла от редкой болезни под Волгоградом

В облздраве уточнили, что девушка проходила лечение в больнице имени Фишера. Ранее в это медучреждение она не обращалась. Медики поставили диагноз согласно данным лабораторных и диагностических исследований. Ее здоровьем занимались квалифицированные врачи в соответствии с порядками, стандартами и клиническими рекомендациями в полном объеме по программе ОМС.