Мальчик утонул в реке Малая Невка

Спасатели напомнили несколько простых правил, от соблюдения которых зависит жизнь и здоровье. Если их придерживаться, то подобная трагедия не повторится. Так, не нужно купаться в необорудованных местах, не стоит заплывать за буйки, не следует заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и нельзя нырять в незнакомых местах. Специалисты также призвали родителей не оставлять своих детей без присмотра во время отдыха у рек и озер, даже на короткое время.