Мальчик утонул в реке Малая Невка

Накануне, 5 августа, в водоеме Северной столицы произошла очередная трагедия. Юноша 2008 года рождения ушел купаться в реку Малая Невка на Южной дороге и больше не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
— Водолазы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга обнаружили тело молодого человека и вытащили его из воды, — добавили в ведомстве.
Спасатели напомнили несколько простых правил, от соблюдения которых зависит жизнь и здоровье. Если их придерживаться, то подобная трагедия не повторится. Так, не нужно купаться в необорудованных местах, не стоит заплывать за буйки, не следует заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и нельзя нырять в незнакомых местах. Специалисты также призвали родителей не оставлять своих детей без присмотра во время отдыха у рек и озер, даже на короткое время.
Напомним, днем ранее еще одно происшествие случилось на реке Паша около деревни Томилино в Ленинградской области. Там утонул мужчина. Водолазы нашли тело погибшего, после чего передали его сотрудникам полиции.