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При столкновении с Mazda под Новосибирском пострадал мотоциклист

Мужчина на мотоцикле столкнулся с женщиной на Mazda Atenza.

Источник: Om1 Новосибирск

5 августа в Новосибирской области произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Это случилось около 21:30 в городе Бердске, напротив дома 83 на улице Ленина. Об аварии сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

42-летняя женщина на Mazda Atenza столкнулась с 45-летним мужчиной на мотоцикле КТМ 990.

«В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, мужчине потребовалась помощь специалистов медицинского учреждения», — прокомментировали Om1 Новосибирск в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Ранее мы сообщали об аварии на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Это произошло недалеко от станции метро «Золотая Нива», в ДТП было задействовано нескольких автомобилей. Водитель автомобиля марки Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki SX4. Это столкновение стало причиной дальнейших повреждений других автомобилей, находившихся на дороге.

Главная новость по теме ДТП с участием трёх авто произошло на Бориса Богаткова в Новосибирске.