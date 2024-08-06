При столкновении с Mazda под Новосибирском пострадал мотоциклист

42-летняя женщина на Mazda Atenza столкнулась с 45-летним мужчиной на мотоцикле КТМ 990.
«В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, мужчине потребовалась помощь специалистов медицинского учреждения», — прокомментировали Om1 Новосибирск в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.
Ранее мы сообщали об аварии на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Это произошло недалеко от станции метро «Золотая Нива», в ДТП было задействовано нескольких автомобилей. Водитель автомобиля марки Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki SX4. Это столкновение стало причиной дальнейших повреждений других автомобилей, находившихся на дороге.
Главная новость по теме ДТП с участием трёх авто произошло на Бориса Богаткова в Новосибирске.