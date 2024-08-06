Главарь свердловской ОПГ, нападавшей на фуры, вышел по УДО

В Екатеринбурге Свердловский областной суд условно-досрочно освободил главаря организованной преступной группировки Дмитрия Кайля. Оставшийся срок ему заменили на принудительные работы. Дмитрий должен был отбывать наказание до 19 января 2031 года.
— Суд заменил Дмитрию Кайлю наказание на принудительные работы на срок шесть лет, пять месяцев и 17 дней с удержанием 15% заработка в доход государства, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Дмитрий Кайль возглавил группу из еще четверых рецидивистов. Вооруженная ОПГ действовала в Свердловской области с 2001 года и нападала на водителей большегрузов. Суд установил, что именно Дмитрий был инициатором и организатором преступлений. Путем сложения наказаний, назначенных Свердловским и Курганским областными судами в июле 2010 и августе 2012 годов, Кайль получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.
В октябре 2023 и апреле 2024 года мужчина пытался выйти по УДО, но получал отказы.