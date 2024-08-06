Главарь свердловской ОПГ, нападавшей на фуры, вышел по УДО

Дмитрий Кайль возглавил группу из еще четверых рецидивистов. Вооруженная ОПГ действовала в Свердловской области с 2001 года и нападала на водителей большегрузов. Суд установил, что именно Дмитрий был инициатором и организатором преступлений. Путем сложения наказаний, назначенных Свердловским и Курганским областными судами в июле 2010 и августе 2012 годов, Кайль получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.