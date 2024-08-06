Труп спрятал в холодильник: житель Башкирии обвиняется в убийстве своей бабушки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2023 года нетрезвый мужчина поссорился со своей 86-летней бабушкой, страдающей полной слепотой. Из личной неприязни он нанес ей множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов и задушил. Желая скрыть следы преступления, обвиняемый поместил труп в морозильную камеру и скрылся с места происшествия. Более трех месяцев престарелая женщина числилась пропавшей без вести.