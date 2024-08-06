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Труп спрятал в холодильник: житель Башкирии обвиняется в убийстве своей бабушки

Первый зампрокурора Башкирии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Зианчуринского района по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Источник: Кугарчинский межрайонный суд, Vk

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2023 года нетрезвый мужчина поссорился со своей 86-летней бабушкой, страдающей полной слепотой. Из личной неприязни он нанес ей множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов и задушил. Желая скрыть следы преступления, обвиняемый поместил труп в морозильную камеру и скрылся с места происшествия. Более трех месяцев престарелая женщина числилась пропавшей без вести.

Сотрудники полиции нашли предполагаемого убийцу в Уфе в октябре прошлого года.

Обвиняемый признал свою вину, ранее неоднократно судим. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу.

Как информировал «Башинформ», в июле местная жительница заявила в полицию о пропавшей матери. Вместе с бабушкой исчез и ее внук, прихватив кое-что из имущества. Пожилую женщину объявили в розыск. Нашлась она спустя несколько месяцев — труп бабушки обнаружили в морозильной камере. Подозреваемого задержали.