В Белгородской области под обстрел попало село Ясные Зори

Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны ВСУ. Вечером 5 августа над регионом силы ПВО сбили два украинских БПЛА. В ночь на 6 августа в областном центре и Шебекино объявили ракетную опасность, через восемь минут предупреждение отменили.