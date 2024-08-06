Предсмертное сообщение помогло найти убийцу матери двоих детей в Бердске

23-летняя девушка погибла в результате пожара, который произошёл в её квартире в Бердске. Сначала это событие рассматривали как несчастный случай, но после того, как стало известно о предсмертном сообщении погибшей, правоохранительные органы быстро установили, что это было убийство. Об этом сообщили в «КП-Новосибирск».
Жертвой стала Екатерина*, которая состояла в сложных отношениях со своим бывшим парнем. Он неоднократно применял к ней физическое насилие и угрожал расправой. Несмотря на её неоднократные обращения в полицию, мужчина продолжал её преследовать.
Видимо, девушка решила прекратить отношения. Однако её бывший молодой человек не был готов смириться с её выбором. Он пришёл к ней домой и устроил скандал. Екатерина* успела сообщить об этом своей подруге.
«Я клянусь, я боюсь его», — одно из последних сообщений, которые Екатерина* отправила друзьям.
Благодаря этому сообщению правоохранительные органы поняли, что имеют дело не просто с несчастным случаем, а с жестоким убийством. Пожар в квартире произошёл после того, как мужчина, предположительно, избил Екатерину.* Он облил её и квартиру бензином, а затем поджёг. Детей, 6 и 4 лет, он отправил гулять на улицу.
Благодаря предсмертному сообщению полиция быстро поняла, что имеет дело с умышленным убийством, а не с несчастным случаем. Преступника удалось задержать с помощью хитрости: ему сообщили, что Екатерина* выжила и находится в больнице. Мужчина приехал к месту происшествия, где его и задержали.
«Дети сейчас находятся с родным отцом. Сейчас детям нужны вещи. Рост мальчика 6 лет 122−134 см, размер ноги 32. Рост младшего — 104−110 см, размер ноги 27», — добавляют близкие Кати.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
*Имена изменены.