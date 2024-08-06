Предсмертное сообщение помогло найти убийцу матери двоих детей в Бердске

Благодаря этому сообщению правоохранительные органы поняли, что имеют дело не просто с несчастным случаем, а с жестоким убийством. Пожар в квартире произошёл после того, как мужчина, предположительно, избил Екатерину.* Он облил её и квартиру бензином, а затем поджёг. Детей, 6 и 4 лет, он отправил гулять на улицу.