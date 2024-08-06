По делу об обрушении дома в Нижнем Тагиле задержаны трое газовиков

Напомним, в день трагедии «Газэкс» заявлял, что обслуживание дома проводилось буквально 24 июня, и никаких проблем выявлено не было. Также жители сообщали, что в день происшествия из соседнего дома прогнали лжегазовиков, которые, убегая, ударили по газовой трубе.