По делу об обрушении дома в Нижнем Тагиле задержаны трое газовиков

«5 августа были задержаны мастер и два слесаря компании по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 238 УК РФ. “Газэкс” оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Речь идет о статье 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ход расследования находится на контроле руководства СК России по Свердловской области.
Трагедия произошла 1 августа. Сообщалось, в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки. По официальным данным МЧС, из-под завалов извлекли 10 погибших. Было спасено 15 человек, в том числе семь детей.
Напомним, в день трагедии «Газэкс» заявлял, что обслуживание дома проводилось буквально 24 июня, и никаких проблем выявлено не было. Также жители сообщали, что в день происшествия из соседнего дома прогнали лжегазовиков, которые, убегая, ударили по газовой трубе.