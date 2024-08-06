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Самолёт не смог сесть в Новосибирске из-за потери сигнала

Отсутствие спутникового сигнала вынудило Боинг 737 кружить в небе.

Источник: Om1 Новосибирск

В первые дни августа в Новосибирске не смог приземлиться пассажирский самолёт. Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Новосибирск потерял сигнал GLS и вынужден был пойти на второй круг.

Как сообщили в Telegram-канале Aviaincident, этот случай произошёл в 06:43 утра, а заход капитана воздушного судна на второй круг завершился успешным приземлением.

Ранее мы писали о том, что самолёт не смог сесть в Толмачёво из-за странного предмета на полосе.

В телеграм-канале Aviaincident сообщили, что самолёт Embraer 170 авиакомпании S7 («Сибирь») летел из Иркутска в Новосибирск и не смог приземлиться на полосу из-за сообщения диспетчера о мешающем посадке странном объекте.

Аэродромная служба проверила полосу и не обнаружила ничего необычного, а через 15 минут самолёт благополучно посадили.