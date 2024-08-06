Самолёт не смог сесть в Новосибирске из-за потери сигнала

Ранее мы писали о том, что самолёт не смог сесть в Толмачёво из-за странного предмета на полосе.



В телеграм-канале Aviaincident сообщили, что самолёт Embraer 170 авиакомпании S7 («Сибирь») летел из Иркутска в Новосибирск и не смог приземлиться на полосу из-за сообщения диспетчера о мешающем посадке странном объекте.



Аэродромная служба проверила полосу и не обнаружила ничего необычного, а через 15 минут самолёт благополучно посадили.