Самолёт не смог сесть в Новосибирске из-за потери сигнала

В первые дни августа в Новосибирске не смог приземлиться пассажирский самолёт. Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Новосибирск потерял сигнал GLS и вынужден был пойти на второй круг.
Как сообщили в Telegram-канале Aviaincident, этот случай произошёл в 06:43 утра, а заход капитана воздушного судна на второй круг завершился успешным приземлением.
Ранее мы писали о том, что самолёт не смог сесть в Толмачёво из-за странного предмета на полосе.
В телеграм-канале Aviaincident сообщили, что самолёт Embraer 170 авиакомпании S7 («Сибирь») летел из Иркутска в Новосибирск и не смог приземлиться на полосу из-за сообщения диспетчера о мешающем посадке странном объекте.
Аэродромная служба проверила полосу и не обнаружила ничего необычного, а через 15 минут самолёт благополучно посадили.