В Нижнем Тагиле после взрыва в доме задержали трех газовщиков

«Накануне вечером [5 августа] следственным комитетом были задержаны три слесаря “Газэкса”. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — рассказал собеседник Ura.ru и напомнил, что ранее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.