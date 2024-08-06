В жилом доме НСО 53-летний мужчина организовал нарколабораторию

В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские получили информацию о возможной причастности 53-летнего жителя Новосибирской области к незаконному производству и распространению наркотиков растительного происхождения. Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск, при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, задержали подозреваемого для выяснения всех обстоятельств.
В ходе обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 36 кустов конопли. По предварительным данным, этого количества сырья достаточно для производства свыше трех килограммов запрещенного вещества.
Наркосодержащие растения были выращены в теплицах, расположенных на втором этаже здания, где поддерживался необходимый микроклимат с помощью систем вентиляции и освещения. Подозреваемый сообщил, что именно здесь он высушивал и фасовал каннабис, который затем продавал мелкими партиями. Стражи правопорядка выяснили, что незадолго до задержания он реализовал покупателю 11 граммов марихуаны.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.