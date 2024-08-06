В жилом доме НСО 53-летний мужчина организовал нарколабораторию

Наркосодержащие растения были выращены в теплицах, расположенных на втором этаже здания, где поддерживался необходимый микроклимат с помощью систем вентиляции и освещения. Подозреваемый сообщил, что именно здесь он высушивал и фасовал каннабис, который затем продавал мелкими партиями. Стражи правопорядка выяснили, что незадолго до задержания он реализовал покупателю 11 граммов марихуаны.