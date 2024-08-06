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В спальном районе Екатеринбурга произошла массовая драка во дворе

В Академическом районе Екатеринбурга произошла массовая потасовка.

Источник: Комсомольская правда

В спальном районе Екатеринбурга произошла массовая драка. Потасовка случилась в одном из дворов Академического. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в полиции города.

По информации в социальных сетях, драка произошла рядом с домом по адресу Академика Ландау, 51. По словам очевидцев, у одного из участников конфликта с собой был нож.

— Сообщение о конфликте зарегистрировано в отделе полиции № 8. Сотрудники территориального ОВД устанавливают личности участников инцидента. Проводится проверка, — рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге подростки устроили массовую драку на территории школы № 148 на Сортировке. Как сообщают свидетели произошедшего, поводом конфликта стали оскорбления одного из участников перепалки. На данный момент о количестве пострадавших в драке не сообщается.