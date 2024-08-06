Лихача на Audi, устроившего езду задним ходом в Петербурге, арестовали на 10 суток

Ближе к вечеру 3 августа на перекрестке Богатырского проспекта и улицы Полевая Сабировская на зеленый сигнал светофора рванул Audi, но задним ходом. Экстремалом оказался 33-летний уроженец Азербайджана, работающий слесарем-мотористом в автосервисе. Стражам правопорядка удалось быстро установить его личность, а также пробить по базе. Оказалось, что еще в марте этого года лихача лишили водительских прав на 1,5 года за пьяную езду, но после своей выходки он снова оказался в поле внимания полиции. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.