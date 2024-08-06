Руководителя компании признали виновным в гибели двух рабочих в Екатеринбурге

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы. Но на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд назначенное наказание заменил на 3 года принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ, сроком на 2 года.