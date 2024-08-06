Руководителя компании признали виновным в гибели двух рабочих в Екатеринбурге

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Трагедия произошла в мае 2022 года. При проведении работ по наружному утеплению дома в границах улиц Амундсена — Московская — Расковой двое рабочих, которых нанял осужденный, упали с подъемника. Оба погибли.
Осужденный вину не признал. На стадии предварительного следствия семьям погибших в счет компенсации морального вреда выплатил по 1,5 млн рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы. Но на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд назначенное наказание заменил на 3 года принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ, сроком на 2 года.
«МК-Урал» ранее писал, что 29 декабря 2023 года на территории ПАО «УралАсбест» погиб слесарь оборудования 1986 года рождения.
По предварительной информации, мужчина погиб при чистке бункера отходов. Он был трудоустроен на ПАО «УралАсбест».