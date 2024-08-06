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Четыре человека пострадали в двух ДТП в Самарской области

В Похвистневском районе с разницей в три минуты произошли две аварии с пострадавшими.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Сразу две аварии с пострадавшими с разницей в три минуты произошли в Похвистневском районе Самарской области. 5 августа в 16.39 стало известно о ДТП на 31 километре дороги Похвистнево — Октябрьский. Выяснилось, что Лада веста съехала в кювет и опрокинулась.

— В результате ДТП пострадали три человека, они госпитализированы, — сообщила пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

А в 16.42 поступила информация об аварии на 8 километре дороги Савруха — Мочалеевка. Здесь также автомобиль Шкода Фабиа скатился в кювет и перевернулся. Водитель иномарки получил травмы, его отправили в больницу.

На месте аварий работали пожарные-спасатели ПСО № 35, медики, полицейские.