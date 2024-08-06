Четыре человека пострадали в двух ДТП в Самарской области

Сразу две аварии с пострадавшими с разницей в три минуты произошли в Похвистневском районе Самарской области. 5 августа в 16.39 стало известно о ДТП на 31 километре дороги Похвистнево — Октябрьский. Выяснилось, что Лада веста съехала в кювет и опрокинулась.