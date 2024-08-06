Все под стражей: суд арестовал еще трех извергов, напавших на боксера Двали в Феодосии

Суд арестовал еще троих обвиняемых в покушении на боксера Дмитрия Двали в Феодосии, теперь под стражей находятся все девять фигурантов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Арестованы еще трое участников массовой драки на набережной Феодосии», — говорится в сообщении.
В СК отметили, что ранее двое фигурантов находились под домашним арестом. Теперь же все обвиняемые будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно.
Напомним, вечером 5 августа суд заключил под стражу шестерых обвиняемых.
Как сообщалось ранее, Двали, его брат и спортивный медик заступились за подростка, которого избивала на улице толпа. Эти кадры попали на видео. Дмитрия окружает толпа. Он пытается что-то им втолковать, но те просто бьют, один за другим, по лицу, телу. Парень прикрывает лицо руками, делает шаг назад. Толпа напирает, двое бьют по ногам. Дмитрий падает, лежит на краю тротуара, ему наносят еще два удара ногами. К толпе бежит крупный мужчина, нападающие поворачиваются и убегают.
На место прибыла скорая. У боксера диагностировали перелом орбитальной кости. Кроме того, у него сильно травмирован глаз. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжелого вреда здоровью. Позднее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.