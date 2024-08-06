Все под стражей: суд арестовал еще трех извергов, напавших на боксера Двали в Феодосии

Как сообщалось ранее, Двали, его брат и спортивный медик заступились за подростка, которого избивала на улице толпа. Эти кадры попали на видео. Дмитрия окружает толпа. Он пытается что-то им втолковать, но те просто бьют, один за другим, по лицу, телу. Парень прикрывает лицо руками, делает шаг назад. Толпа напирает, двое бьют по ногам. Дмитрий падает, лежит на краю тротуара, ему наносят еще два удара ногами. К толпе бежит крупный мужчина, нападающие поворачиваются и убегают.