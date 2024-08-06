Страшное сальто: мужчину сбросило с мотоцикла после столкновения с машиной в Челябинске

Авария произошла на пересечении улиц Худякова и Энтузиастов, ее сняла камера наблюдения. На кадрах видно, что Kia начала разворачиваться на перекрестке. 39-летний водитель, по всей видимости, заметил, что наперерез мчится мотоцикл Honda. Он затормозил, но избежать столкновения уже не удалось.
От удара передняя часть машины подскочила, а мотоциклист отправился в полет. Перекувырнувшись в воздухе, мужчина рухнул на асфальт. Ему сразу же удалось вскочить на ноги. Но, сделав шаг, мотоциклист сгорбился от боли, а потом счел за лучшее сесть наземь, держась за дорожное ограждение.
В Госавтоинспекции Челябинска подтвердили, что 49-летний мотоциклист получил травмы.