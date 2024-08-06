В Воронеже утром случился пожар в жилом доме на улице Хользунова

Во вторник, 6 августа, в 5.40 в девятиэтажном жилом доме на улице Хользунова случился пожар. Загорелась пристройка, где располагалось служебное помещение. Боролись с огнем 20 специалистов МЧС на пяти пожарных машинах. Пламя потушили в 5.54.
Огонь в итоге повредил электрический щит и дверь на площади 2 квадратных метра, в зале 6×12 м натяжной потолок и мебель на 10 «квадратах». Пострадавших на пожаре не было.
Ранее, примерно в 3.04 6 августа в селе Нижнемарьино Лискинского района на улице Заводской загорелся нежилой заброшенный дом 9×9м. Его тушили восемь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Огонь ликвидировали в 3.19. К тому времени в доме рухнула крыша, он выгорел изнутри. На пожаре также никто не пострадал.