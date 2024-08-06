В Воронеже утром случился пожар в жилом доме на улице Хользунова

Ранее, примерно в 3.04 6 августа в селе Нижнемарьино Лискинского района на улице Заводской загорелся нежилой заброшенный дом 9×9м. Его тушили восемь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Огонь ликвидировали в 3.19. К тому времени в доме рухнула крыша, он выгорел изнутри. На пожаре также никто не пострадал.