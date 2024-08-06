Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. Причиной крупной аварии на коллекторе в Большой Ялте, которая произошла в июне этого года и привела к массовым отключениям воды, стало ненадлежащее обслуживание со стороны Водоканала. Об этом сообщает прокуратура Крыма.