Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте

«Установлено, что государственным унитарным предприятием “Водоканал ЮБК” не принято своевременных и надлежащих мер по содержанию и сохранности канализационного коллектора. В этой связи прокуратурой Ялты в адрес директора предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении.
23 июня сообщалось, что из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма. К утру следующего дня коммунальщики устранили последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте, подача воды в поселки Южнобережья восстановлена.
Прокуратура Крыма 24 июня начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По требованию Роспотребнадзора в поселках Большой Ялты на ЮБК временно запретили купание и занятия водными видами спорта в Черном море до устранения причин загрязнения после аварии на канализационном коллекторе.