Омич собирался убить жену и мать своего работника ради квартир в центре Омске

Омский областной суд оставил под стражей омича с двойным гражданство, который заказал убийство своей жены и матери своего работника, чтобы завладеть их квартирами в центре города.
Ранее Куйбышевский районный постановил оставить 43-летнего омича в СИЗО до 23 октября 2024 года. Однако сторона защиты не согласилась с постановлением и направила жалобу, в которой попросила изменить меру пресечения на домашний арест. Омский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.
Ранее мы писали, что в Омске суд вынес приговор мужчине, который зверски убил собаку, чтобы съесть ее.