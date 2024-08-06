Омич собирался убить жену и мать своего работника ради квартир в центре Омске

Ранее Куйбышевский районный постановил оставить 43-летнего омича в СИЗО до 23 октября 2024 года. Однако сторона защиты не согласилась с постановлением и направила жалобу, в которой попросила изменить меру пресечения на домашний арест. Омский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.