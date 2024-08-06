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Омич собирался убить жену и мать своего работника ради квартир в центре Омске

Омский облсуд отклонил жалобу стороны защиты и оставил омича под стражей.
Источник: Комсомольская правда

Омский областной суд оставил под стражей омича с двойным гражданство, который заказал убийство своей жены и матери своего работника, чтобы завладеть их квартирами в центре города.

Ранее Куйбышевский районный постановил оставить 43-летнего омича в СИЗО до 23 октября 2024 года. Однако сторона защиты не согласилась с постановлением и направила жалобу, в которой попросила изменить меру пресечения на домашний арест. Омский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

Ранее мы писали, что в Омске суд вынес приговор мужчине, который зверски убил собаку, чтобы съесть ее.