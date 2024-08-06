УФСБ: в Волгограде офицер запаса планировал сдаться в плен ВСУ

— Управление объявило официальное предостережение о недопустимости совершения государственной измены >и сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией 45-летнему жителю Волгограда, — сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. — Установлено, что являясь офицером запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, мужчина вынашивал намерения по сдаче в плен и переходу на сторону Вооруженных Сил Украины, непосредственно противостоящих подразделениям ВС РФ, принимающим участие в проведении специальной военной операции, в случае его призыва на военную службу по мобилизации.