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В Ростове военного осудили на 16 лет колонии за перестрелку с сотрудниками ФСБ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего-контрактника Игоря Судина к 16 годам колонии строгого режима за участие в перестрелке в херсонском кафе с сотрудниками ФСБ, в ходе которой три человека погибли, а еще один был тяжело ранен.

Об этом сообщает «Ъ».

По версии следствия, 17 июня 2022 года в Херсоне Игорь Судин вместе с сослуживцем Сергеем Обуховым выпивали в уличном кафе «Еда. Топи». Вечером в это же кафе приехали трое сотрудников ФСБ России, которые сделали Сергею Обухову замечание за автомат, лежащий на полу без присмотра. Тому это не понравилось, началась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку. В результате погиб товарищ подсудимого Сергей Обухов и двое сотрудников ФСБ.

Игорь Судин не признал себя виновным и назвал свои действия самозащитой. Его адвокат обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Первое рассмотрение уголовного дела по существу состоялось весной 2023 года. Оно проходило с участием присяжных заседателей. Игорь Судин был оправдан, однако по жалобе прокуратуры и родственников погибших приговор был отменен, и дело направили в суд на новое рассмотрение.