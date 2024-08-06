В Ростове военного осудили на 16 лет колонии за перестрелку с сотрудниками ФСБ

По версии следствия, 17 июня 2022 года в Херсоне Игорь Судин вместе с сослуживцем Сергеем Обуховым выпивали в уличном кафе «Еда. Топи». Вечером в это же кафе приехали трое сотрудников ФСБ России, которые сделали Сергею Обухову замечание за автомат, лежащий на полу без присмотра. Тому это не понравилось, началась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку. В результате погиб товарищ подсудимого Сергей Обухов и двое сотрудников ФСБ.