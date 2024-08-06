Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области

В описании к видеоролику указано, что замаскированная огневая позиция и перемещение гаубицы немецкого производства были выявлены группировкой «Запад» в ходе разведывательных мероприятий в районе Новоплатоновки в Харьковской области. Гаубица пыталась вести огонь по позициям российских подразделений.