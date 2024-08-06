Появилось видео уничтожения немецкой гаубицы в Харьковской области

В описании к видеоролику указано, что замаскированная огневая позиция и перемещение гаубицы немецкого производства были выявлены группировкой «Запад» в ходе разведывательных мероприятий в районе Новоплатоновки в Харьковской области. Гаубица пыталась вести огонь по позициям российских подразделений.
«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по артиллерийской установке ВСУ. В результате удара, нанесенного оператором управляемого барражирующего боеприпаса “Ланцет”, немецкая самоходка была полностью уничтожена», — отметили в МО РФ.
Кроме того, ведомство предоставило кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени. На них можно видеть, как была уничтожена цель.