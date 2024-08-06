В Красноярске участник ОПГ Малиновского пойдет под суд за вымогательство 6 квартир

По данным следствия, в мае 2018 года 33-летний мужчина вместе с главой ОПГ вымогал у 48-летнего предпринимателя 6 квартир и нежилое помещение, находящиеся в краевой столице. Под угрозой применения насилия потерпевшего заставили оформить нотариальную доверенность на имя Ярослава Малиновского.
«Глава ОПГ распорядился имуществом на свое усмотрение в соответствии с доверенностью. В результате совершенного преступления потерпевшему причинен ущерб в сумме около 19 млн рублей», — рассказали в Следкоме.
В отношении 33-летнего участника банды Ярослава Малиновского возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Свою вину мужчина не признал. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что сам Ярослав Малиновский сейчас находится в международном розыске. В отношении главы ОПГ возбуждено несколько уголовных дел: за создание и руководство преступным сообществом (210 УК РФ), вымогательство 25 млн рублей (163 УК РФ), повреждение объектов культурного наследия (243 УК РФ) и вымогательство денег в особо крупном размере с применением насилия (163 УК РФ).