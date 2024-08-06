В Красноярске участник ОПГ Малиновского пойдет под суд за вымогательство 6 квартир

Напомним, что сам Ярослав Малиновский сейчас находится в международном розыске. В отношении главы ОПГ возбуждено несколько уголовных дел: за создание и руководство преступным сообществом (210 УК РФ), вымогательство 25 млн рублей (163 УК РФ), повреждение объектов культурного наследия (243 УК РФ) и вымогательство денег в особо крупном размере с применением насилия (163 УК РФ).