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В Красноярске участник ОПГ Малиновского пойдет под суд за вымогательство 6 квартир

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере в отношении еще одного участника банды Ярослава Малиновского.

Источник: Reuters

По данным следствия, в мае 2018 года 33-летний мужчина вместе с главой ОПГ вымогал у 48-летнего предпринимателя 6 квартир и нежилое помещение, находящиеся в краевой столице. Под угрозой применения насилия потерпевшего заставили оформить нотариальную доверенность на имя Ярослава Малиновского.

«Глава ОПГ распорядился имуществом на свое усмотрение в соответствии с доверенностью. В результате совершенного преступления потерпевшему причинен ущерб в сумме около 19 млн рублей», — рассказали в Следкоме.

В отношении 33-летнего участника банды Ярослава Малиновского возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Свою вину мужчина не признал. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что сам Ярослав Малиновский сейчас находится в международном розыске. В отношении главы ОПГ возбуждено несколько уголовных дел: за создание и руководство преступным сообществом (210 УК РФ), вымогательство 25 млн рублей (163 УК РФ), повреждение объектов культурного наследия (243 УК РФ) и вымогательство денег в особо крупном размере с применением насилия (163 УК РФ).