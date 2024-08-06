В Волгограде пенсионер дважды поверил мошенникам и лишился 2 млн

63-летний житель Тракторозаводского района Волгограда дважды стал жертвой телефонных мошенников. Доверчивый мужчина лишился 2 миллионов рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в первый раз аферисты позвонили потерпевшему в феврале этого года и предложили заработать на бирже. Тогда волгоградец перевел лжеброкерам более полумиллиона рублей.
— В конце июля ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности Центробанка. Под предлогом отмены несанкционированного списания денежных средств, сохранности денег на «безопасном» счету, звонивший убедил мужчину снова перевести средства, — уточнили в полиции региона.
Волгоградец быстро продал иномарку и взял деньги в кредит, чтобы «обезопасить» себя. Так он перечислил преступникам еще полтора миллиона рублей. Аферистов разыскивают, волгоградцев призывают быть бдительными.