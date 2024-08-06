Хулиган обстрелял рейсовый автобус в Гатчине

Напомним, недавно суд отправил под стражу 27-летнего мужчину, который бросил скейтборд в лобовое стекло автобуса в Сестрорецке. Против местного жителя возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурант пояснил, что попросил водителя остановиться на остановке, но в итоге между ними произошло недопонимание. Хулиган решил отомстить, находясь на остановке. Он пробудет в СИЗО до 1 октября этого года.