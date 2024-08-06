Хулиган обстрелял рейсовый автобус в Гатчине

Рано утром 5 августа в полицию Гатчинского района позвонил 50-летний водитель. Мужчина заявил, что у дома № 34 на проспекте 25 Октября в Гатчине неизвестный выстрелил в лобовое окно рейсового автобуса «Волга Бас». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Стражи правопорядка устанавливают личность стрелка, его намерены задержать, — добавили в ведомстве.
Сведения о пострадавших не поступали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, недавно суд отправил под стражу 27-летнего мужчину, который бросил скейтборд в лобовое стекло автобуса в Сестрорецке. Против местного жителя возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурант пояснил, что попросил водителя остановиться на остановке, но в итоге между ними произошло недопонимание. Хулиган решил отомстить, находясь на остановке. Он пробудет в СИЗО до 1 октября этого года.