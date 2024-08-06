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Житель Красноярска получил пять лет колонии за фейки о российской армии

Жителя Красноярска отправили в колонию за ложную информацию об армии.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска получил пять лет колонии общего режима за фейки о российской армии. Как сообщили в пресс-службе краевого ФСБ, горожанин несколько месяцев публиковал в социальных сетях комментарии с ложной информацией о ВС РФ.

В июле Кировский районный суд признал мужчину виновным. Также ему на три года запретили размещать какую-либо информацию в интернете и других медиа.

Ранее мы писали, что глава Боготола получила условный срок за приемку некачественных квартир для переселенцев из аварийного жилья.