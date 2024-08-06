Житель Красноярска получил пять лет колонии за фейки о российской армии

Житель Красноярска получил пять лет колонии общего режима за фейки о российской армии. Как сообщили в пресс-службе краевого ФСБ, горожанин несколько месяцев публиковал в социальных сетях комментарии с ложной информацией о ВС РФ.
В июле Кировский районный суд признал мужчину виновным. Также ему на три года запретили размещать какую-либо информацию в интернете и других медиа.
Ранее мы писали, что глава Боготола получила условный срок за приемку некачественных квартир для переселенцев из аварийного жилья.