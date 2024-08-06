Новосибирский военный попытался подставить недруга, публикуя от его имени фейки об армии, но сел за это сам

Причиной ссоры, по основной версии, были финансовые разногласия, из-за которых Ременных решил «подвести» оппонента под статью. Для этого он купил планшет и сим-карту одного из мобильных операторов, зарегистрировав свои покупки на имя потерпевшего. Затем создал в Telegram и VK учетные записи от его же имени.