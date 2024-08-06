Новосибирский военный попытался подставить недруга, публикуя от его имени фейки об армии, но сел за это сам

Суду удалось установить подлинного автора публикаций, хотя размещены они были от имени знакомого Петра, с которым у него, как установил суд, была личная неприязнь.
Причиной ссоры, по основной версии, были финансовые разногласия, из-за которых Ременных решил «подвести» оппонента под статью. Для этого он купил планшет и сим-карту одного из мобильных операторов, зарегистрировав свои покупки на имя потерпевшего. Затем создал в Telegram и VK учетные записи от его же имени.
И там стал публиковать то, что суд квалифицировал как «материалы, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, а также призывающие к террористической и экстремистской деятельности и оправдывающие терроризм».
Финальным шагом стало подбрасывание планшета на территорию дома потерпевшего — это сделал еще один участник дела по просьбе Петра Ременных. Потом, уже в ходе расследования, сотрудники ФСБ нашли устройство.
Ранее, напомним, в суд поступило дело гражданина Таджикистана, который на протяжении двух лет сообщал ложную информацию о целях и методах СВО, а также выражал неуважение к российскому обществу.