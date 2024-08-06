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Новосибирский военный попытался подставить недруга, публикуя от его имени фейки об армии, но сел за это сам

Второй Восточный окружной военный суд приговорил уроженца Новосибирска Петра Ременных к пяти годам заключения в колонии общего режима за размещение в соцсетях публикаций, «порочащих защитников Отечества». Размещал он их от имени другого человека, которого намеревался подставить под уголовную ответственность.

Источник: AP 2023

Суду удалось установить подлинного автора публикаций, хотя размещены они были от имени знакомого Петра, с которым у него, как установил суд, была личная неприязнь.

Причиной ссоры, по основной версии, были финансовые разногласия, из-за которых Ременных решил «подвести» оппонента под статью. Для этого он купил планшет и сим-карту одного из мобильных операторов, зарегистрировав свои покупки на имя потерпевшего. Затем создал в Telegram и VK учетные записи от его же имени.

И там стал публиковать то, что суд квалифицировал как «материалы, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, а также призывающие к террористической и экстремистской деятельности и оправдывающие терроризм».

Финальным шагом стало подбрасывание планшета на территорию дома потерпевшего — это сделал еще один участник дела по просьбе Петра Ременных. Потом, уже в ходе расследования, сотрудники ФСБ нашли устройство.

Ранее, напомним, в суд поступило дело гражданина Таджикистана, который на протяжении двух лет сообщал ложную информацию о целях и методах СВО, а также выражал неуважение к российскому обществу.