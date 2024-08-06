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Омич заступился за даму сердца вилами

В региональных правоохранительных органах во вторник, 6 августа 2024 года, сообщили о расследовании нападения на 53-летнего жителя Таврического района, состояние которого оценивается как тяжелое. По предварительным сведениям, в данном случае речь идет о необычном орудии якобы имевшего место преступления — пострадавшего предположительно атаковали вилами.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что подозреваемый пришел в гости к потерпевшему со своей девушкой. В ходе застолья между ней и сожительницей хозяина возникла ссора, приведшая к конфликту между мужчинами. Они вышли во двор, где, по словам задержанного, он заметил нож в руках хозяина. Тогда сельчанин схватил из сарая вилы и ударил ими в грудь потерпевшего», — приводится версия случившегося в официальной публикации.

Обозначено, что итогом столкновения при попытке заступиться за даму сердца стала проникающая колотая рана грудной клетки. Указано, что 32-летнему сельчанину теперь может грозить до 10 лет тюремного заключения, его позиция в связи с инцидентом не представлена.

Напомним, ранее сообщалось о нападении на жителя Седельниковского района табуреткой.