Омич заступился за даму сердца вилами

«Установлено, что подозреваемый пришел в гости к потерпевшему со своей девушкой. В ходе застолья между ней и сожительницей хозяина возникла ссора, приведшая к конфликту между мужчинами. Они вышли во двор, где, по словам задержанного, он заметил нож в руках хозяина. Тогда сельчанин схватил из сарая вилы и ударил ими в грудь потерпевшего», — приводится версия случившегося в официальной публикации.