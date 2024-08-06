В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту

Во вторник в ряде СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация о том, что в «Кольцово» были «слышны хлопки», якобы затем один из пассажиров закричал о стрельбе, началась паника. Позже в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что спровоцировал давку кто-то из пассажиров в зоне паспортного контроля, сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Стрельбу в пресс-службе не подтвердили, аэропорт работает в штатном режиме. После инцидента полиция и Уральская транспортная прокуратура начали проверки.