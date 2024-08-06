В Екатеринбурге два человека пострадали после давки в аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Два человека получили травмы после давки в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, которая случилась ночью в зоне погранконтроля на фоне одновременного прибытия сразу нескольких рейсов с зарубежных курортов, сообщает пресс-служба аэропорта.
Во вторник в ряде СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация о том, что в «Кольцово» были «слышны хлопки», якобы затем один из пассажиров закричал о стрельбе, началась паника. Позже в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что спровоцировал давку кто-то из пассажиров в зоне паспортного контроля, сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Стрельбу в пресс-службе не подтвердили, аэропорт работает в штатном режиме. После инцидента полиция и Уральская транспортная прокуратура начали проверки.
«Два человека при этом упали и получили травмы, им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также пояснили, что инцидент случился во вторник ночью, из-за отклонения авиаперевозчиками от расписания аэропорт практически в одно время принимал сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.
«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля», — добавили там.