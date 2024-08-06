В Омске продлили срок заключения египтянину, который заказал киллера для своей жены

По версии следствия, 42-летний мужчина, имеющий двойное гражданство, заказал киллера для убийства своей жены. Также предполагается, что он намеревался избавиться и от матери своего работника. Силовики считают, что мотивом для организации убийства стали планы по завладению квартирами в центре Омска.