В Омске продлили срок заключения египтянину, который заказал киллера для своей жены

Куйбышевский районный суд Омска продолжает рассматривать дело по обвинению египтятина Або Элелаа Мохамеда Эльсайеда в покушении на организацию убийства.
По версии следствия, 42-летний мужчина, имеющий двойное гражданство, заказал киллера для убийства своей жены. Также предполагается, что он намеревался избавиться и от матери своего работника. Силовики считают, что мотивом для организации убийства стали планы по завладению квартирами в центре Омска.
Суд продлил меру пресечения для подсудимого в виде содержания под стражей до 23 октября 2024 года. Ранее он просил суд отпустить его под домашний арест, чтобы он мог видеть дочь. Однако Омский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.