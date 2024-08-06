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В Джизаке накажут несколько человек за драку на дороге. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На обочине одной из дорог Джизакской области заметили избиение мужчины группой лиц. Ситуацию прокомментировали в городском УВД.

Источник: Podrobno.uz

В социальных сетях распространилось видео драки с участием четырех человек.

Правоохранительные органы заявили, что примут меры в отношении нарушителей.

В данный момент ведется следствие.