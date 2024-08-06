В Джизаке накажут несколько человек за драку на дороге. Видео

В социальных сетях распространилось видео драки с участием четырех человек.
Правоохранительные органы заявили, что примут меры в отношении нарушителей.
В данный момент ведется следствие.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На обочине одной из дорог Джизакской области заметили избиение мужчины группой лиц. Ситуацию прокомментировали в городском УВД.
В социальных сетях распространилось видео драки с участием четырех человек.
Правоохранительные органы заявили, что примут меры в отношении нарушителей.
В данный момент ведется следствие.